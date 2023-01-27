В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
1 час назад

Названо преимущество инструкторов Литвы для обучения ВСУ

Lenta.ruиещё 4

Командующий армией Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис заявил, что инструкторы, участвующие в подготовке украинских военных в Великобритании, обладают преимуществами перед коллегами. Об этом он рассказал в эфире радио LRT.

Названо преимущество инструкторов Литвы для обучения ВСУ
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Рупшис подчеркнул, что литовские инструкторы внесли большой вклад в миссию Interflex в Великобритании. По его словам, британские армия и командование хотят их видеть в качестве участников группы из-за опыта. Рупшис назвал еще одно преимущество литовских инструкторов и отнес к нему общение с солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ) напрямую, без переводчиков.

Генерал не уточнил, на каком языке литовские инструкторы проводят обучение. По его словам, вместе с Великобританией, США и Канадой Литва занимается подготовкой украинских военных с 2015 года.

«У нас есть группа военных, офицеров, которые способны работать с украинцами, имеют соответствующий опыт, поэтому мы проводим обучение и здесь, в Литве. В прошлом году мы подготовили более 500 украинских военных. В этом году по плану — до 1500», — заключил Рупшис.

Ранее Рупшис призвал не отправлять на Украину сразу много танков. По его словам, этому препятствуют технические проблемы.

Армия,Вальдемарас Рупшис,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители