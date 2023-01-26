Обучающая украинских саперов Камбоджа предложила помощь ВС РФ

Камбоджа, которая обучает украинских саперов, готова организовать такие же курсы и для российских военнослужащих. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил премьер-министр страны Хун Сен.

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Он подчеркнул, что Камбоджа не оказывала и не оказывает никакой военной поддержки Украине. Техническую помощь украинским саперам он назвал «чисто гуманитарной акцией».

«Камбоджа не отправляла на Украину ни войска, ни инструкторов по разминированию, то, что мы сделали, сделано исключительно по гуманитарным причинам», — добавил Хун Сен.

Он подчеркнул, что Камбоджа рада приветствовать любые страны, которые желают отправить специалистов на обучение по разминированию, в том числе и Россию. Хун Сен напомнил, что ранее страна уже проводила подобное обучение по разминированию для колумбийских офицеров.