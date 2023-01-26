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51 минуту назад

Обучающая украинских саперов Камбоджа предложила помощь ВС РФ

Никита Бородкин

Камбоджа, которая обучает украинских саперов, готова организовать такие же курсы и для российских военнослужащих. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил премьер-министр страны Хун Сен.

Обучающая украинских саперов Камбоджа предложила помощь ВС РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он подчеркнул, что Камбоджа не оказывала и не оказывает никакой военной поддержки Украине. Техническую помощь украинским саперам он назвал «чисто гуманитарной акцией».

«Камбоджа не отправляла на Украину ни войска, ни инструкторов по разминированию, то, что мы сделали, сделано исключительно по гуманитарным причинам», — добавил Хун Сен.

Он подчеркнул, что Камбоджа рада приветствовать любые страны, которые желают отправить специалистов на обучение по разминированию, в том числе и Россию. Хун Сен напомнил, что ранее страна уже проводила подобное обучение по разминированию для колумбийских офицеров.

Напомним, что ранее Камбоджийский противоминный центр (CMAC) официально завершил обучение украинских саперов при поддержке правительства Японии. Вместе с тем власти страны выступили против причисления Камбоджи к списку государств, которые оказывают военную поддержку Украине.

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