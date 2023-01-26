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12 минут назад

Польша назвала срок получения первых танков Abrams от США

Елена Прошина

Первые американские танки Abrams польская армия получит уже весной этого года. Варшаве будет доставлено 58 экземпляров, заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Польское радио.

Польша назвала срок получения первых танков Abrams от США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В этом году 58 Abrams попадут в Польшу. Весной первые экземпляры», - сказал он.

Он добавил, что это не будут самые современные Abrams. Такие Польша рассчитывает получить к концу года, а пока планируется поставить танки старшего поколения, бывшие в употреблении, которыми Варшава восполнит потери после поставок Украине старых танков Т-72.

Ранее сообщалось, что Минобороны Польши закупило 250 танков Abrams. Позднее у США были куплены еще 116 бывших в употреблении танков.

В состав логистического пакета входят запасные части и расходные материалы, а также передвижные контейнерные мастерские по ремонту вооружения и диагностическое оборудование. Учебный пакет включает комплексную подготовку инструкторов, экипажей и технического персонала.

Армия,Мариуш Блащак,
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