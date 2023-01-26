Польша назвала срок получения первых танков Abrams от США

Первые американские танки Abrams польская армия получит уже весной этого года. Варшаве будет доставлено 58 экземпляров, заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Польское радио.

«В этом году 58 Abrams попадут в Польшу. Весной первые экземпляры», - сказал он.

Он добавил, что это не будут самые современные Abrams. Такие Польша рассчитывает получить к концу года, а пока планируется поставить танки старшего поколения, бывшие в употреблении, которыми Варшава восполнит потери после поставок Украине старых танков Т-72.

Ранее сообщалось, что Минобороны Польши закупило 250 танков Abrams. Позднее у США были куплены еще 116 бывших в употреблении танков.