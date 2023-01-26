СМИ: в Евросоюзе рассуждают о передаче Киеву истребителей после танков

В США и ЕС начали обсуждать поставки истребителей Украине, но западные чиновники все еще опасаются эскалации. Об этом сообщает Politico со ссылкой на «более чем полудюжину западных военных и дипломатов».

По данным издания, дебаты о поставках истребителей инициировали украинские чиновники, которые «не намерены останавливаться на танках», и их союзники из стран Прибалтики.

Видео дня

В США Киеву заявили, что поставка самолетов «на данный момент невозможна».

«Это красная черта, но прошлым летом у нас была красная черта по HIMARS и мы ее перешли. Потом это были танки, и эту черту мы тоже перешли», - заявил изданию дипломат одной из североевропейских стран.

Еще один источник Politico - высокопоставленный представитель ЕС - обратил внимание на скорость, с которой идут поставки западного оружия.

«Истребители сегодня совершенно немыслимы, но мы можем обсудить это через две-три недели», - сказал он.

Politico отмечает, что поставка истребителей Украине может оказаться «логистическим кошмаром» - к примеру, в стране нет длинных и качественных взлетно-посадочных полос, необходимых для F-15 и F-16. При этом Россия с легкостью заметит любую попытку построить оперативные базы и нанесет по ним удар.

Более подходящими для Украины были бы американские истребители F-18 или шведские Gripen, но они «в относительном дефиците».

В феврале министры обороны стран НАТО проведут еще один саммит на американской военной базе Рамштайн, ожидается, что в центре внимания на этой встрече будут авиация и воздушная поддержка Украины.

В ЕС считают, что конфликт на Украине продлится еще три-пять лет или даже дольше, отмечает Politico. Существуют опасения, что Запад близок к пределу того, что он может предоставить Украине, не вызывая резкой реакции Москвы.

Глава МИД Нидерландов Вопке Хекстра ранее заявил, что власти страны рассмотрят вопрос о поставках истребителей F-16, если Киев запросит их. Он подчеркнул, что Нидерланды открыты и у них «нет табу».

Глава МИД Словакии Растислав Качер заявлял, что его страна готова передать Киеву советские истребители МиГ-29.