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15 минут назад

В ДНР сообщили о вхождении российских войск в Угледар

Елена Прошина

Российские войска вошли в Угледар и закрепились на окраинах города, продолжая вести бои с ВСУ, сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире телеканала «Соловьев Live».

Стало известно о вхождении российских сил в Угледар
Фото: ТАССТАСС

«Вошли и закрепились на окраинах [Угледара], тем самым сковывают силы противника. Наша артиллерия работает по противнику, который пробует контратаковать», - рассказал он.

По словам Кимаковского, сейчас основная задача ВС РФ состоит не в атаке Угледара в лоб, а во взятии города в клещи.

«Как это успешно делалось в районе Соледара и сейчас делается в районе Артемовска. Эта тактика очень серьезно себя оправдывает», - добавил он.

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Ранее были опубликованы кадры пораженных украинских огневых позиций под Угледаром. На видео запечатлено, как российские военные проезжают мимо пустого поля, на котором ранее располагался противник, вдалеке виднеется столб дыма.

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