Стало известно о вхождении российских сил в Угледар

Российские войска вошли в Угледар и закрепились на окраинах города, продолжая вести бои с ВСУ, сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире телеканала «Соловьев Live».
«Вошли и закрепились на окраинах [Угледара], тем самым сковывают силы противника. Наша артиллерия работает по противнику, который пробует контратаковать», - рассказал он.
По словам Кимаковского, сейчас основная задача ВС РФ состоит не в атаке Угледара в лоб, а во взятии города в клещи.
«Как это успешно делалось в районе Соледара и сейчас делается в районе Артемовска. Эта тактика очень серьезно себя оправдывает», - добавил он.
Ранее были опубликованы кадры пораженных украинских огневых позиций под Угледаром. На видео запечатлено, как российские военные проезжают мимо пустого поля, на котором ранее располагался противник, вдалеке виднеется столб дыма.