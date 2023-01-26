Стало известно о вхождении российских сил в Угледар

Российские войска вошли в Угледар и закрепились на окраинах города, продолжая вести бои с ВСУ, сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире телеканала «Соловьев Live».

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«Вошли и закрепились на окраинах [Угледара], тем самым сковывают силы противника. Наша артиллерия работает по противнику, который пробует контратаковать», - рассказал он.

По словам Кимаковского, сейчас основная задача ВС РФ состоит не в атаке Угледара в лоб, а во взятии города в клещи.

«Как это успешно делалось в районе Соледара и сейчас делается в районе Артемовска. Эта тактика очень серьезно себя оправдывает», - добавил он.