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35 минут назад

В ДНР заявили, что российские силы вошли в Угледар и ведут бои на окраинах города

ТАССиещё 2

Российские силы закрепились на окраинах Угледара и продолжают вести там бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в четверг сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире телеканала "Соловьев Live".

Стало известно о вхождении российских сил в Угледар
Фото: ТАССТАСС

"Вошли и закрепились на окраинах [Угледара], тем самым сковывают силы противника. Наша артиллерия работает по противнику, который пробует контратаковать", - ответил он на вопрос о действиях сил РФ в районе Угледара.

По словам Кимаковского, сейчас основная задача российских сил состоит не в атаке Угледара в лоб, а во взятии города в клещи, "как это успешно делалось в районе Соледара и сейчас делается в районе Артемовска".

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"Эта тактика очень серьезно себя оправдывает", - отметил он.

Армия,СВО,Владимир Путин,
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