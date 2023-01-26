Стало известно о вхождении российских сил в Угледар

Российские силы закрепились на окраинах Угледара и продолжают вести там бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в четверг сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире телеканала "Соловьев Live" .

"Вошли и закрепились на окраинах [Угледара], тем самым сковывают силы противника. Наша артиллерия работает по противнику, который пробует контратаковать", - ответил он на вопрос о действиях сил РФ в районе Угледара.

По словам Кимаковского, сейчас основная задача российских сил состоит не в атаке Угледара в лоб, а во взятии города в клещи, "как это успешно делалось в районе Соледара и сейчас делается в районе Артемовска".