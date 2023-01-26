Спецоперация на Украине 26 января: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 26 января 2023 года.

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ВСУ 16 раз за сутки обстреляли населённые пункты ДНР

Военные Украины 16 раз обстреляли различные населённые пункты в Донецкой Народной Республике, сообщает в Telegram представительство ДНР в СЦКК.

Было выпущено 75 боеприпасов. Под огнём оказались районы шести населённых пунктов ДНР.

В результате обстрелов пострадали трое местных жителей. Повреждены семь домовладений и четыре объекта гражданской инфраструктуры.

Ранее военные России уничтожили 60 военнослужащих украинских Вооруженных сил на Донецком направлении.

БМП ВСУ подорвалась на украинской мине

Российский оператор беспилотника рассказал о том, как боевая машина пехоты (БМП) Украины подорвалась на украинской мине, сообщает РИА Новости.

Летательный аппарат следил за позициями украинских войск и зафиксировал, как БМП подорвалась на дороге, по которой обычно передвигается украинская техника. Водителю удалось выжить, однако он не попытался помочь бойцам в БМП, а сразу бросился бежать с места подрыва.

Ранее командир российской бригады «Восток» Александр Ходаковский заявил, что украинские «бойцы, которых набрали по мобилизации», «ничему не обучены», поэтому они несут «колоссальные» потери.

Российские военные взяли под контроль завод шампанских вин в Артемовске

Военным России в ходе боев с украинскими Вооруженными силами за Артемовск удалось взять под полный контроль местный завод шампанских вин, сообщает «Российская газета» со ссылкой на сапера с позывным Сова.

«Шампанское уже наше. Уцелело оно, правда, или нет, пока информации у меня нет. Но скоро весь Артемовск будет наш, как и Соледар», — сообщил он.

Данное предприятие является одним из крупнейших в отрасли на территории всей Восточной Европы.