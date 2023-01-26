США потратят до $50 млн на модернизацию авиабазы в Венгрии

Инженерный корпус Сухопутных войск США намерен провести строительные работы на авиабазе Кечкемет в Венгрии. Ведомство готово заключить контракт с подрядчиками на сумму до $50 млн. Об этом сообщается в документах военной организации, с которыми ознакомился RT.

«Европейский округ Инженерного корпуса Сухопутных войск США планирует заключение отдельного подряда на строительство параллельной рулёжной дорожки и модернизации лётного поля на авиабазе Кечкемет, Венгрия», — говорится в описании.

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Как уточнили в ведомстве, общая стоимость работ в рамках контракта составит от $25 млн до $50 млн. Подрядчикам предстоит завершить строительство в течение двух лет.

План работ предполагает создание бетонного покрытия, асфальтовых боковых полос безопасности, системы светосигнального оборудования лётного поля, проведение разметки лётного поля и установку аэродромных знаков, а также сооружение ливневой канализации.

По словам члена Академии военных наук РФ Андрея Кошкина, модернизация европейских авиабаз является примером того, как НАТО наращивает свой военный потенциал вблизи российских рубежей.

«Аэродромы, взлётно-посадочные полосы приводят в состояние, обеспечивающее использование современных летательных аппаратов. Это и есть продвижение инфраструктуры НАТО к западным границам России. Вложение средств, модернизация — всё это в итоге приведёт к появлению военных объектов, которые обеспечат повышение боевой готовности вооружённых сил, входящих в Североатлантический альянс. При каких-либо форс-мажорных обстоятельствах эта взлётно-посадочная полоса будет использована в интересах коллективного Запада», — рассказал он в беседе с RT.

Кошкин также отметил, что подобные мероприятия, как правило, планируются заранее. Однако нынешнее положение дел на Европейском континенте вызывало необходимость интенсифицировать процесс.

В 2018 году Минобороны США уже проводило работы по обновлению авиабазы в Кечкемете — было построено хранилище для горюче-смазочных материалов и другие объекты. На это из американского бюджета выделили $55,4 млн.