Задержанный: СБУ принуждает мирных жителей к саботажу против России

Служба безопасности Украины (СБУ) вербует агентов среди жителей Херсонской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на задержанного в ходе оперативных мероприятий жителя региона Андрея, который был завербован СБУ в марте прошлого года.

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По его словам, украинская сторона путем шантажа и подкупа принуждает граждан к организации акций против России и саботажу учебного процесса в школах. Мужчина заявил, что он согласился сотрудничать с украинскими спецслужбами из-за опасений за жизнь и здоровье своих детей, проживающих на подконтрольной Киеву территории.

«Под давлением СБУ дал согласие на сотрудничество, в противном случае они угрожали расправой над моей семьей. Сотрудник [СБУ] Михаил дал деньги для приобретения флагов и транспарантов для проведения антироссийских митингов. Также давал деньги на проведение митингов с участием учителей против российской программы», – заявил Андрей.