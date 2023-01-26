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23 минуты назад

Задержанный: СБУ принуждает мирных жителей к саботажу против России

Елена Прошина

Служба безопасности Украины (СБУ) вербует агентов среди жителей Херсонской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на задержанного в ходе оперативных мероприятий жителя региона Андрея, который был завербован СБУ в марте прошлого года.

Задержанный: СБУ принуждает мирных жителей к саботажу против России
Фото: ТАССТАСС

По его словам, украинская сторона путем шантажа и подкупа принуждает граждан к организации акций против России и саботажу учебного процесса в школах. Мужчина заявил, что он согласился сотрудничать с украинскими спецслужбами из-за опасений за жизнь и здоровье своих детей, проживающих на подконтрольной Киеву территории.

«Под давлением СБУ дал согласие на сотрудничество, в противном случае они угрожали расправой над моей семьей. Сотрудник [СБУ] Михаил дал деньги для приобретения флагов и транспарантов для проведения антироссийских митингов. Также давал деньги на проведение митингов с участием учителей против российской программы», – заявил Андрей.

Отмечается, что завербовавший его сотрудник СБУ неоднократно грозил убить его детей в случае его отказа выполнять задания. В случае их удачного выполнения куратор обещал заплатить деньги. Задержанный подчеркнул, что в его задачи входила организация митингов с обязательной демонстрацией украинских флагов с привлечением преподавателей школ, чтобы они выступали против российской учебной программы.

Армия,СБУ,
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