Рогозин рассказал о способности робота «Маркер» поражать танки Abrams и Leopard

Экс-гендиректор "Роскосмоса" и руководитель спецотряда военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин заявил РИА Новости, что робот "Маркер" может засекать и уничтожать американские танки Abrams и немецкие Leopard.

"Маркер" получит электронный образ и сможет автоматически засекать и поражать ПТУРом американские и германские танки", - рассказал Рогозин. Кроме того, по его словам, робот сможет автоматически распределять приоритетность цели.

Несколько дней назад Рогозин сообщил, что три боевых робота "Маркер" прибудут в зону спецоперации в феврале. Правительство Германии 25 января подтвердило, что передаст Украине танки Leopard 2, а также разрешит другим странам их реэкспорт. В тот же день президент США Джо Байден объявил о поставке на Украину 31 танка M1 Abrams.