США увеличили продажи оружия за рубеж наполовину из-за поддержки Украины

Власти Соединенных Штатов из-за поддержки Украины увеличили продажи оружия за рубеж в 2022 году по сравнению с объемом предыдущего года, сообщает РИА Новости со ссылкой на Госдепартамент страны.

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«Всего оружия за рубеж за фискальный 2022 год продано на 51,9 млрд долларов, что на 49,1% превышает показатель 2021 фискального года в 34,8 млрд долларов», — говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что увеличение стоимости одобренных контрактов произошло из-за решений, «вынесенных в поддержку усилий Украины». В перечень основных договоренностей последних месяцев попали: Польша, купившая 116 танков Abrams на 3,75 миллиарда долларов, Финляндия, заключившая с Вашингтоном контракт на ракеты Stinger, Литва, купившая систему HIMARS. Кроме того, в Великобританию отправится командный пункт для запуска Javelin, а в Нидерланды — ракеты. Украина упоминается в списке с контрактом на продажу нестандартных боеприпасов на 165 миллионов долларов.