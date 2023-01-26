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10 минут назад

США увеличили продажи оружия за рубеж наполовину из-за поддержки Украины

Елена Прошина

Власти Соединенных Штатов из-за поддержки Украины увеличили продажи оружия за рубеж в 2022 году по сравнению с объемом предыдущего года, сообщает РИА Новости со ссылкой на Госдепартамент страны.

США увеличили продажи оружия за рубеж наполовину из-за поддержки Украины
Фото: ТАССТАСС

«Всего оружия за рубеж за фискальный 2022 год продано на 51,9 млрд долларов, что на 49,1% превышает показатель 2021 фискального года в 34,8 млрд долларов», — говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что увеличение стоимости одобренных контрактов произошло из-за решений, «вынесенных в поддержку усилий Украины». В перечень основных договоренностей последних месяцев попали: Польша, купившая 116 танков Abrams на 3,75 миллиарда долларов, Финляндия, заключившая с Вашингтоном контракт на ракеты Stinger, Литва, купившая систему HIMARS. Кроме того, в Великобританию отправится командный пункт для запуска Javelin, а в Нидерланды — ракеты. Украина упоминается в списке с контрактом на продажу нестандартных боеприпасов на 165 миллионов долларов.

Ранее министр ВМС США Карлос дель Торо заявил, что если конфликт вокруг Украины растянется еще на 6–12 месяцев, то цепочка поставок в американском военно-промышленном комплексе окажется под угрозой. Отмечается, что производителям оружия придется увеличить вложения в рабочую силу, а также заняться серьезными инвестициями.

Армия,Госдеп США,
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