Полковник запаса Суворов: танки Abrams уязвимы перед старым советским оружием

Танки M1 Abrams, которые Вашингтон передает Украине в качестве военной помощи, имеют уязвимости. Как рассказал полковник запаса Сергей Суворов, эти танки выводили из строя во время конфликта в Ираке с помощью советского вооружения.

Фото: NIDS/NATO Multimedia Library NIDS/NATO Multimedia Library

«Американские танки M1 Abrams имеют уязвимости, которые позволили во время конфликта в Ираке поражать его с помощью советского оружия, включая танки Т-55», — пишет ТАСС со ссылкой на Суворова. По его словам, танки имеют низкую ремонтопригодность в полевых условиях и слабо приспособлены к эксплуатации в пыльной местности.

Также, по словам, Суворова, еще одним недостатком данных танков является система воздушного питания разработанных в США машин. «Их фильтр работает по принципу автомобильного: если он забился, его надо вытаскивать и очищать. А у нас на всех танках циклонические системы пылеудаления — сделано хитро», — пояснил эксперт.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года по указу президента РФ Владимира Путина. 25 января агентство Bloomberg опубликовало материал, в котором заявило о передаче Украине 31 танка Abrams в грядущем пакете военной помощи. Также сообщалось, что Киев получит от западных союзников около 80 боевых танков Leopard 2 в ближайшее время.