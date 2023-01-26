Рогов сообщил о попытке ВСУ форсировать Днепр у Новой Каховки

Украинские Вооруженные силы в ночь на 26 января попытались форсировать Днепр у Новой Каховки, сообщил в Telegram председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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По его словам, силы России в ответ открыли огонь.

«Сегодня ночью боевики ССО [Силы специальных операций] ВСУ попытались скрыто прорваться на наш берег из района островов у Новой Каховки. Незваные гости были встречены огнем наших защитников - разведка вовремя обнаружила перемещение врага, передала координаты артиллерии и открыла огонь», — заявил политик.

Отмечается, что бой идет уже больше 30 минут.

Ранее Рогов заявил, что российская сторона в результате локального наступления захватила стратегическое преимущество на запорожском направлении. По словам председателя движения, боевые действия продолжаются на всем участке боевого соприкосновения. Основная «борьба» ведется в районе Орехова и Гуляйполе.