В Киеве и ряде областей Украины снова объявили воздушную тревогу

В Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу, следует из Министерства цифровой трансформации страны.
Накануне воздушная тревога несколько раз объявлялась по всей территории Украины. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ракетные удары Вооруженных сил России уничтожили 50% украинской энергетической инфраструктуры. 10 октября ВС РФ начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.
В частности, он упомянул атаку на Крымский мост. В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.