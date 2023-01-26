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6 минут назад

В Киеве и ряде областей Украины снова объявили воздушную тревогу

Газета.Ru

В Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу, следует из Министерства цифровой трансформации страны.

В Киеве и ряде областей Украины снова объявили воздушную тревогу
Фото: YouTubeYouTube

Накануне воздушная тревога несколько раз объявлялась по всей территории Украины. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ракетные удары Вооруженных сил России уничтожили 50% украинской энергетической инфраструктуры. 10 октября ВС РФ начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

В частности, он упомянул атаку на Крымский мост. В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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