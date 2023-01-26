Белый дом не стал комментировать возможность поставок Украине американских истребителей

"Мы постоянно обсуждаем с Украиной их [военный] потенциал. Как я уже говорил, мы корректируем их (поставки вооружений - прим. ТАСС) по мере изменения условий [на поле боя]. Нельзя винить Украину в том, что она хочет все больше и больше систем [вооружений]. Они уже не первый раз говорят об истребителях, но у меня нет никаких заявлений на этот счет", - ответил Кирби.