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13 минут назад

Белый дом не поверил в удар России по НАТО после передачи танков Украине

News.ru

Власти США не видят признаков того, что Россия намерена нанести удар по НАТО в ответ на поставки Западом танков Украине. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга. Его слова приводит ТАСС.

Белый дом не поверил в удар России по НАТО
Фото: News.ruNews.ru

Я могу сказать лишь то, что мы не видим абсолютно никаких признаков того, чтобы Путин планировал нанести удар по территории НАТО, — сказал представитель американской администрации.

При этом Кирби допустил, что на передачу американских танков M1 Abrams Киеву уйдет много месяцев, В то же время, по его словам, на доставку немецких Leopard «потребуется не так много времени».

Также в ходе брифинга представитель Белого дома рассказал, что США продолжают передавать Украине разведданные, но при этом не диктуют, где конкретно следует наносить удары.

Мы делаем все возможное, чтобы помогать им с информацией и разведданными, которые они могут использовать, — пояснил Кирби.

25 января Джо Байден объявил об отправке Украине 31 танка M1 Abrams. По словам главы Белого дома, военная помощь будет сопровождаться поставками вооружения из других стран. Он отметил, что России не стоит опасаться угрозы наступления из-за передачи ВСУ тяжелой бронетехники.

США приняли решение передать Украине 31 танк Abrams

По данным Пентагона, в новый пакет помощи Украине, помимо 31 танка M1 Abrams, войдут снаряды к ним калибром 120 миллиметров и «другие боеприпасы», восемь тактических транспортных средств, предназначенных для проведения ремонта и эвакуации, транспортные средства поддержки и снаряжения, а также финансирование на обучение, поддержание и обслуживание.

Армия,Джон Кирби,Джозеф Байден,Владимир Путин,НАТО,Пентагон,
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