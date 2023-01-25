Белый дом не поверил в удар России по НАТО

Власти США не видят признаков того, что Россия намерена нанести удар по НАТО в ответ на поставки Западом танков Украине. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга. Его слова приводит ТАСС.

Я могу сказать лишь то, что мы не видим абсолютно никаких признаков того, чтобы Путин планировал нанести удар по территории НАТО, — сказал представитель американской администрации.

При этом Кирби допустил, что на передачу американских танков M1 Abrams Киеву уйдет много месяцев, В то же время, по его словам, на доставку немецких Leopard «потребуется не так много времени».

Также в ходе брифинга представитель Белого дома рассказал, что США продолжают передавать Украине разведданные, но при этом не диктуют, где конкретно следует наносить удары.

Мы делаем все возможное, чтобы помогать им с информацией и разведданными, которые они могут использовать, — пояснил Кирби.

25 января Джо Байден объявил об отправке Украине 31 танка M1 Abrams. По словам главы Белого дома, военная помощь будет сопровождаться поставками вооружения из других стран. Он отметил, что России не стоит опасаться угрозы наступления из-за передачи ВСУ тяжелой бронетехники.