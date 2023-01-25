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16 минут назад

Норвегия заявила, что поставит на Украину танки

ТАСС

Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам подтвердил в среду, что королевство передаст Украине танки. Его слова приводит Норвежская телерадиовещательная корпорация NRK.

Норвегия заявила, что поставит на Украину танки
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Сейчас танки стали очень востребованы. Норвегия и правительство поддерживают передачу танков Украине. Норвегия должна быть вовлечена", - отметил министр.

Он ничего не сказал о количестве танков. На вопрос, будут ли они того же типа, что и немецкие, глава МО ответил: "Есть немного разные варианты. У нас есть [танки] Leopard 4".

Министр добавил, что Норвегия поддержит ВСУ обучением и финансированием.

Ранее правительство ФРГ подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 из запасов германских ВС и выдаст другим странам разрешения на реэкспорт. Как сообщил министр обороны Германии Борис Писториус, первые танки Leopard могут быть поставлены на Украину примерно через три-четыре месяца.

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