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28 минут назад

В Эстонии нашли замену переданному ВСУ оружию

Lenta.ruиещё 2

Эстония нашла замену переданному Вооруженным силам Украины (ВСУ) оружию, что позволило увеличить обороноспособность прибалтийской республики. Об этом эстонский премьер-министр Кая Каллас заявила на правительственном часе в парламенте, передает «Интерфакс»

В Эстонии нашли замену переданному ВСУ оружию
Фото: ТАССТАСС

По ее словам, все передаваемое Украине вооружение либо заменено к настоящему моменту, либо находится в процессе замены возможностями самой Эстонии или ее союзников.

«Например, [реактивная система залпового огня] HIMARS или уже здесь, или мы сами приобретаем средства ПВО. У нас есть гаубицы K9, заменяющие гаубицы, которые мы передаем. Мы все равно планировали их заменить, потому что у нас не было больше боеприпасов для них», — пояснила Каллас.

Она также отметила, что за последний год Эстония закупила больше боеприпасов, чем приобрела за предыдущие 30 лет в совокупности, добавив, что к 2025 году страна получит снарядов еще на 900 миллионов евро.

Ранее в Министерстве обороны Эстонии выразили надежду на то, что республика сможет компенсировать свои расходы на военную помощь Украине от Евросоюза в размере 400 миллионов евро. Помимо этого, эстонские власти рассчитывают направить заявки на компенсацию за счет европейских фондов и других пакетов помощи Киеву.

Армия,Кая Каллас,ЕС,
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