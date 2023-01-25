В Эстонии нашли замену переданному ВСУ оружию

«Например, [реактивная система залпового огня] HIMARS или уже здесь, или мы сами приобретаем средства ПВО. У нас есть гаубицы K9, заменяющие гаубицы, которые мы передаем. Мы все равно планировали их заменить, потому что у нас не было больше боеприпасов для них», — пояснила Каллас.