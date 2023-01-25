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28 минут назад

Шольц исключил отправку боевых самолетов на Украину

Илья Родин

Канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в бундестаге заявил, что ФРГ не будет поставлять боевые самолеты на Украину. Об этом пишет РИА «Новости».

Шольц исключил отправку боевых самолетов на Украину
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что депутаты бундестага задали канцлеру ряд вопросов о дальнейших планах страны по вопросу поставок Киеву вооружений и военной техники. В частности, они спросили о возможной отправке истребителей.

«Что речи о боевых самолетах не идет, я прояснил достаточно рано, и делаю это и здесь, сейчас», - подчеркнул Шольц.

Канцлер напомнил, что во время дискуссии о бесполетной зоне над Украиной, он, как и глава США Джо Байден, рассказал, что такие меры не будут приняты. Он добавил, что позиция не изменилась и не изменится в будущем.

По его словам, Германия не планирует отправлять на Украину наземные силы, прямого участия Североатлантического альянса в конфликте не предусматривается. Он подчеркнул, что этого не будет «ни сейчас, ни в будущем».

Армия,Олаф Шольц,Джозеф Байден,НАТО,Бундестаг,
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