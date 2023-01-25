Шольц исключил отправку боевых самолетов на Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в бундестаге заявил, что ФРГ не будет поставлять боевые самолеты на Украину. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что депутаты бундестага задали канцлеру ряд вопросов о дальнейших планах страны по вопросу поставок Киеву вооружений и военной техники. В частности, они спросили о возможной отправке истребителей.

«Что речи о боевых самолетах не идет, я прояснил достаточно рано, и делаю это и здесь, сейчас», - подчеркнул Шольц.

Канцлер напомнил, что во время дискуссии о бесполетной зоне над Украиной, он, как и глава США Джо Байден, рассказал, что такие меры не будут приняты. Он добавил, что позиция не изменилась и не изменится в будущем.