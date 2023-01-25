Германия ответила Украине на просьбы об истребителях

Берлин отказал Киеву в поставках истребителей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на канцлера Германии Олафа Шольца.

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По его словам, ФРГ не будет передавать Украине истребители. Политик объяснил, что это было давно понятно, в том числе из слов президента США Джо Байдена.

Ранее финские власти выразили готовность помочь Киеву с предоставлением танков Leopard 2. Министр обороны страны Микко Саволла сказал, что отсутствие членства в НАТО не помешает этому.