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33 минуты назад

Германия ответила Украине на просьбы об истребителях

Lenta.ru

Берлин отказал Киеву в поставках истребителей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на канцлера Германии Олафа Шольца.

Германия ответила Украине на просьбы об истребителях
Фото: Imago/TACCImago/TACC

По его словам, ФРГ не будет передавать Украине истребители. Политик объяснил, что это было давно понятно, в том числе из слов президента США Джо Байдена.

Ранее финские власти выразили готовность помочь Киеву с предоставлением танков Leopard 2. Министр обороны страны Микко Саволла сказал, что отсутствие членства в НАТО не помешает этому.

Германия приняла решение по танкам Leopard для Украины

До этого представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт сообщил о решении немецких властей касательно передачи Украине танков Leopard 2. По его словам, Берлин одобрил этот шаг.

Армия,Штеффен Хебештрайт,Олаф Шольц,Джозеф Байден,НАТО,
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