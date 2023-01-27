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23 минуты назад

Bloomberg: российские войска вымотали ВСУ перед началом крупного наступления

Ura.Ruиещё 2

Вооруженные силы РФ, благодаря интенсивным атакам в таких местах, как Бахмут, вымотали украинских бойцов. Таким образом, российские военные готовятся к масштабному наступлению. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Bloomberg: российские войска вымотали ВСУ перед началом крупного наступления
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Наступление может начаться уже в феврале—марте», — передает издание слова людей, приближенных к Кремлю.

В материале также отметили, что эти заявления совпадают с предупреждениями как украинской стороны, так и ее союзников. При этом они опасаются, что наступление РФ может начаться до того, как Украина получит обещанные Западом танки.

Также в статье отметили, что чиновники из США и стран ЕС обеспокоены тем, что конфликт рискует перерасти в артиллерийские бои, как те, что проходили во времена Первой мировой войны. При этом они подчеркнули, что сценарий может оказаться положительным для российской стороны.

Ранее секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов заявил, что киевские власти боятся полномасштабного наступления российской армии к 24 февраля, когда исполнится год с момента начала спецоперации. Также в американском Институте изучения войны (ISW) предположили, что, вероятнее всего, ВС РФ начнет наступление на Украину со стороны Беларуси в конце 2023 года.

Спецоперация началась 24 февраля 2022 года. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию Украины.

Армия,Алексей Данилов,Владимир Путин,Верховный суд,ЕС,
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