Минобороны сообщило о сбитом украинском Су-27 в ДНР

Воздушно-космические силы (ВКС) России сбили украинский самолет Су-27 в районе Славянска в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе города Славянска Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины», - сказал он.

Кроме того, в районе населенного пункта Новодаровка Запорожской области российскими средствами противовоздушной обороны сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Также, за сутки в ДНР были уничтожены четыре украинских беспилотника.

Кроме того, перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» в районах населенных пунктов Пологи и Тарасовка Запорожской области.