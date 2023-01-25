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26 минут назад

Минобороны сообщило о сбитом украинском Су-27 в ДНР

Елена Прошина

Воздушно-космические силы (ВКС) России сбили украинский самолет Су-27 в районе Славянска в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе города Славянска Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины», - сказал он.

Кроме того, в районе населенного пункта Новодаровка Запорожской области российскими средствами противовоздушной обороны сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Также, за сутки в ДНР были уничтожены четыре украинских беспилотника.

Кроме того, перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» в районах населенных пунктов Пологи и Тарасовка Запорожской области.

Ранее в Минобороны сообщили, что средства ПВО РФ сбили самолет Су-25 ВСУ в районе населенного пункта Антоновка в ДРН. Также было уничтожено 9 беспилотников, два снаряда РСЗО HIMARS и одну противорадарную ракету HARM.

Армия,Видео,СВО,Минобороны России,
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