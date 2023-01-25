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5 минут назад

В Бельгии объяснили, почему не поставят танки Киеву

Мария Иванова

Бельгийский министр обороны Людивин Дедондер заявила, что Бельгия не сможет поставить Украине свои танки - страна продала их еще десять лет назад. Об этом сообщает RTL Info.

В Бельгии объяснили, почему не поставят танки Киеву
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Министр подчеркнула, что танки было решено продать, так как они вышли из строя и больше не эксплуатировались.

«Ничто не мешает нам выкупить их обратно, но они не в рабочем состоянии», - объяснила Дедондер.

Она отметила, что Бельгия поддерживала Украину с самого начала кризиса, передала стране партию техники, приняла украинских солдат в военном госпитале в городе Недер-Овер-Хембек и занимается обучением украинских войск.

Министр заявила, что 27 января она предложит новую помощь «для удовлетворения насущных потребностей украинцев в части ПВО и противотанковой обороны, а также боеприпасов».

Первой передачу танков Украине согласовала Британия - страна поставит 14 танков Challenger 2.

В Германии первоначально заявляли, что отправят свои Leopard 2 Украине только в том случае, если решение о поставках танков примут США.

Однако 25 января Берлин все же согласовал поставку наиболее современной модификации Leopard - 2A6 - из запасов Бундесвера.

Также Германия разрешила странам-партнерам, у которых есть «Леопарды», передать их Киеву (с таким запросом к Берлину ранее обратилась Польша).

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