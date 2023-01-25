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1 час назад

AFP сообщило, что в ВСУ признали потерю Соледара

ТАССиещё 3

Представитель Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Череватов признал потерю Соледара и переход города под контроль российских сил. Об этом сообщило в среду Agence France-Presse.

Представитель ВСУ признал потерю Соледара
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"После месяцев трудных боев украинские вооруженные силы вышли оттуда (из Соледара - прим. ТАСС), <...> чтобы отступить на подготовленные позиции", - приводит агентство слова Череватого.

12 января Соледар был освобожден от украинских формирований, проинформировали ранее в Минобороны РФ. По словам официального представителя ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, полный контроль над этим городом позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в Артемовске, после чего заблокировать и взять в кольцо остающиеся там подразделения.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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