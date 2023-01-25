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1 час назад

Эксперт оценил учебный пуск ракеты «Циркон» российским фрегатом в Атлантике

Елена Прошина
Иван Коноваловэксперт

Постановка на вооружение российского флота гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон" резко меняет ситуацию на морском театре военных действий. Об этом Рамблеру заявил военный эксперт, кандидат исторических наук Иван Коновалов, комментируя отработку применения гиперзвуковой ракеты "Циркон" фрегатом "Адмирал Горшков" в Атлантике.

Постановка "Цирконов" на вооружение российского флота резко поменяла ситуацию на морском театре военных действий, поскольку обнулились возможности условного противника, в том числе возможности авианосных группировок Соединенных Штатов. Перехватить ракеты "Циркон" невозможно, соответственно, им нужно искать другие контрмеры. На этом они сейчас и будут сосредоточены. В этом плане они прилагают серьезные усилия, но пока ответа на "Циркон" не нашли. В мировых флотах нет ничего, что могло бы противостоять "Циркону".
Иван Коновалов
Иван КоноваловВоенный эксперт, кандидат исторических наук

Ввиду высокой скорости полета россйских "Цирконов" меняется время реагирования на запуск ракет, отметил эксперт.

"Время подлета сокращается, и среагировать, осуществить перехват очень сложно, практически невозможно", — сказал он.

Говоря о походе отряда кораблей в составе фрегата "Адмирал Горшков", Коновалов отметил, что российский флот вновь стал океанским, как это было в советские времена.

"Весь Мировой океан является зоной присутствия российского военного флота - это главный показатель. Долгое время мы там отсутствовали ввиду различных объективных обстоятельств, но теперь мы вернулись", — заключил специалист.

Ранее в российском Минобороны сообщили об отработке в западной части Атлантики фрегатом "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" организации нанесения удара гиперзвуковой ракетой "Циркон" по морской цели, имитирующей корабль условного противника и находящейся на удалении более 900 км.

Поход отряда кораблей в составе фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" и среднего морского танкера "Кама" начался 4 января и проходит под командованием командира дивизии ракетных кораблей Северного флота капитана 1-го ранга Олега Гладкого.

Армия,Видео,Иван Коновалов,
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