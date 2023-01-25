Постановка "Цирконов" на вооружение российского флота резко поменяла ситуацию на морском театре военных действий, поскольку обнулились возможности условного противника, в том числе возможности авианосных группировок Соединенных Штатов. Перехватить ракеты "Циркон" невозможно, соответственно, им нужно искать другие контрмеры. На этом они сейчас и будут сосредоточены. В этом плане они прилагают серьезные усилия, но пока ответа на "Циркон" не нашли. В мировых флотах нет ничего, что могло бы противостоять "Циркону".

Иван Коновалов Военный эксперт, кандидат исторических наук