Постановка на вооружение российского флота гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон" резко меняет ситуацию на морском театре военных действий. Об этом Рамблеру заявил военный эксперт, кандидат исторических наук Иван Коновалов, комментируя отработку применения гиперзвуковой ракеты "Циркон" фрегатом "Адмирал Горшков" в Атлантике.
Ввиду высокой скорости полета россйских "Цирконов" меняется время реагирования на запуск ракет, отметил эксперт.
"Время подлета сокращается, и среагировать, осуществить перехват очень сложно, практически невозможно", — сказал он.
Говоря о походе отряда кораблей в составе фрегата "Адмирал Горшков", Коновалов отметил, что российский флот вновь стал океанским, как это было в советские времена.
"Весь Мировой океан является зоной присутствия российского военного флота - это главный показатель. Долгое время мы там отсутствовали ввиду различных объективных обстоятельств, но теперь мы вернулись", — заключил специалист.
Ранее в российском Минобороны сообщили об отработке в западной части Атлантики фрегатом "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" организации нанесения удара гиперзвуковой ракетой "Циркон" по морской цели, имитирующей корабль условного противника и находящейся на удалении более 900 км.
Поход отряда кораблей в составе фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" и среднего морского танкера "Кама" начался 4 января и проходит под командованием командира дивизии ракетных кораблей Северного флота капитана 1-го ранга Олега Гладкого.