Испания передумала и решила отправить танки Leopard на Украину

Испания решила присоединиться к общеевропейскому плану поставок немецких танков Leopard 2 на Украину. Об этом сообщила газета El País.

Летом 2022 года посол Украины в Испании Сергей Погорельцев поблагодарил правительство страны за отправку 200 тонн военной помощи. Уточнив при этом, что полученного от Испании оружия «хватит [только] на два часа боя». Испанские СМИ отмечали, что правительство задумалось о поставках Киеву тяжелого вооружения, в том числе танков Leopard, немецкого производства, и зенитных ракет. Однако позднее власти страны заявили, что машины находятся в плохом состоянии, поэтому пока не могут быть переданы Киеву.

Испания намерена присоединиться к поставке Leopard Киеву после того, как Германия «после нескольких месяцев сопротивления даст согласие поставить украинской армии этот мощный танк», отмечает сегодня El País.

«[Испания] собирается сохранять единство и координировать свои действия с остальными союзниками и, прежде всего, с Европой», — заявил президент страны Педро Санчес.

Отмечается, что в арсенале испанской армии насчитывается 347 танков Leopard. При этом часть машин законсервирована на армейской базе в Сарагосе.