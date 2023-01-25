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52 минуты назад

Испания приняла решение по поставкам танков Leopard Украине

Алиса Селезнёва

Испания решила присоединиться к общеевропейскому плану поставок немецких танков Leopard 2 на Украину. Об этом сообщила газета El País.

Испания передумала и решила отправить танки Leopard на Украину
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Летом 2022 года посол Украины в Испании Сергей Погорельцев поблагодарил правительство страны за отправку 200 тонн военной помощи. Уточнив при этом, что полученного от Испании оружия «хватит [только] на два часа боя». Испанские СМИ отмечали, что правительство задумалось о поставках Киеву тяжелого вооружения, в том числе танков Leopard, немецкого производства, и зенитных ракет. Однако позднее власти страны заявили, что машины находятся в плохом состоянии, поэтому пока не могут быть переданы Киеву.

Испания намерена присоединиться к поставке Leopard Киеву после того, как Германия «после нескольких месяцев сопротивления даст согласие поставить украинской армии этот мощный танк», отмечает сегодня El País.

«[Испания] собирается сохранять единство и координировать свои действия с остальными союзниками и, прежде всего, с Европой», — заявил президент страны Педро Санчес.

Отмечается, что в арсенале испанской армии насчитывается 347 танков Leopard. При этом часть машин законсервирована на армейской базе в Сарагосе.

Ранее власти Германии заявляли, что готовы отправить танки Leopard 2 Украине только в том случае, если Киеву начнут поставлять американские Abrams. При этом глава немецкого внешнеполитического ведомства Анналена Бербок подчеркнула, что ФРГ готова положительно ответить на запросы стран о поставке танков немецкого производства Украине, если таковые поступят.

Армия,Анналена Бербок,Педро Санчес,
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