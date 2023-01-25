Пушилин заявил о боях в кварталах Артемовска, которые удерживались ВСУ

"В Артемовске продолжаются достаточно жесткие боевые действия. Подразделения, в частности "Вагнера", в самом Артемовске продвигаются. Бои уже идут где-то на окраинах, а где-то в тех кварталах, которые совсем недавно еще удерживались противником", - сказал он в среду в кулуарах церемонии открытия второго полуфинала конкурса "Лидеры возрождения. ДНР".