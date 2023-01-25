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31 минуту назад

Пушилин заявил о боях в кварталах Артемовска, которые недавно удерживались ВСУ

ТАССиещё 1

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил ТАСС, что бои идут непосредственно в кварталах Артемовска (украинское название Бахмут), которые недавно удерживались Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Пушилин заявил о боях в кварталах Артемовска, которые удерживались ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В Артемовске продолжаются достаточно жесткие боевые действия. Подразделения, в частности "Вагнера", в самом Артемовске продвигаются. Бои уже идут где-то на окраинах, а где-то в тех кварталах, которые совсем недавно еще удерживались противником", - сказал он в среду в кулуарах церемонии открытия второго полуфинала конкурса "Лидеры возрождения. ДНР".

Армия,Денис Пушилин,
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