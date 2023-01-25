СМИ: Киев сможет получить танки Abrams минимум через год

Американские танки M1 Abrams в случае принятия Белым домом решения об их передаче Киеву смогут поступить в распоряжение украинских военных не ранее, чем через год. Об этом со ссылкой на осведомленные источники из числа официальных лиц пишет ABC News.

По данным источников издания, США намерены отправить украинским военным от 30 до 50 танков в рамках инициативы по содействию безопасности Украины, что предполагает заключение министерством соответствующих контрактов с производителями. Так как техника не будет взята напрямую из запасов Пентагона, сроки ее поставки откладываются на длительный срок, вероятно, больше года.

При этом президент Джо Байден пока «не принял окончательного решения» о передаче танков Киеву. Однако это могло бы позволить Германии санкционировать передачу немецких Leopard 2 Украине, отмечается в статье.

Ранее власти Германии заявляли, что готовы отправить танки Leopard 2 Украине только в том случае, если Киеву начнут поставлять американские Abrams. При этом глава немецкого внешнеполитического ведомства Анналена Бербок подчеркнула, что ФРГ готова положительно ответить на запросы стран о поставке танков немецкого производства Украине, если таковые поступят.