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7 минут назад

СМИ: Киев сможет получить танки Abrams минимум через год

Алиса Селезнёва

Американские танки M1 Abrams в случае принятия Белым домом решения об их передаче Киеву смогут поступить в распоряжение украинских военных не ранее, чем через год. Об этом со ссылкой на осведомленные источники из числа официальных лиц пишет ABC News.

СМИ: Киев сможет получить танки Abrams минимум через год
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным источников издания, США намерены отправить украинским военным от 30 до 50 танков в рамках инициативы по содействию безопасности Украины, что предполагает заключение министерством соответствующих контрактов с производителями. Так как техника не будет взята напрямую из запасов Пентагона, сроки ее поставки откладываются на длительный срок, вероятно, больше года.

При этом президент Джо Байден пока «не принял окончательного решения» о передаче танков Киеву. Однако это могло бы позволить Германии санкционировать передачу немецких Leopard 2 Украине, отмечается в статье.

Ранее власти Германии заявляли, что готовы отправить танки Leopard 2 Украине только в том случае, если Киеву начнут поставлять американские Abrams. При этом глава немецкого внешнеполитического ведомства Анналена Бербок подчеркнула, что ФРГ готова положительно ответить на запросы стран о поставке танков немецкого производства Украине, если таковые поступят.

При этом обозреватель Кристоф Хикманн в статье для журнала Spiegel сообщил о том, что после многомесячных споров канцлер ФРГ Олаф Шольц принял решение о поставках боевых танков на Украину. Эксперт отметил, что федеральное правительство может предоставить разрешение на экспорт танков этого типа, которые принадлежат другим государствам.

Армия,Анналена Бербок,Олаф Шольц,Джозеф Байден,Пентагон,
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