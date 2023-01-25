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7 минут назад

В США усомнились, что американские Abrams прибудут на Украину к весне

Газета.Ru

Процесс доставки Вооруженным силам Украины американских танков Abrams может растянуться на месяцы, и маловероятно, что их успеют туда доставить к весне. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на официальных лиц США.

В США усомнились, что американские Abrams прибудут на Украину к весне
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Один из американских чиновников пояснил, что танки вряд ли прибудут на Украину к весне, когда, как ожидается, планируется контрнаступление. По его словам, передача вооружения может занять «многие месяцы, если не годы».

Источники Reuters в Белом доме также заявляли, что процесс передачи танков Abrams может занять месяцы и даже годы.

Издание Politico со ссылкой на американских чиновников писало, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность отправки Киеву около 30 танков Abrams.

Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер ранее говорил, что Соединенные Штаты при оказании военной помощи Украине учитывают собственные возможности по обеспечению национальной безопасности и не делают того, что может ей угрожать.

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