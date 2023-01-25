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52 минуты назад

Минобороны заявило о подготовке отряда «Шторм» для прорыва украинской обороны

Елена Прошина

Добровольцы штурмового отряда «Шторм» Центрального военного округа проходят тренировку на полигоне в тыловом районе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщило Минобороны России.

«Штурмовые отряды "Шторм" предназначены для прорыва наиболее сложных и эшелонированных участков обороны ВСУ», - говорится в сообщении министерства.

Как уточняется, на полигоне штурмовики изучают применение тактических приемов перемещения в ходе стрелкового боя, подавление огневых точек и снайперских позиций при помощи ручных штурмовых гранат, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия в условиях визуального контакта с противником.

«Помимо огневой и тактической подготовки с штурмовым подразделением проводятся занятия по тактической медицине, управлению беспилотными летательными аппаратами, военной топографии и связи», - отметили в Минобороны.

Ранее оборонное ведомство показало кадры, как ВС РФ активно применяют боевые машины «Терминатор» в ходе проведения спецоперации. На видео видно нанесение ударов российскими танками по украинской бронетехнике. В результате атаки ВСУ понесли большие потери в живой силе и тяжелой технике.

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