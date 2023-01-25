Работа танка Т-90М «Прорыв» под Донецком попала на видео

На кадрах видно, как экипаж садится в замаскированную машину и выдвигается на задание. Танк преодолевает бездорожье и начинает вести огонь по выявленным целям в разрушенном населенном пункте. Съемка ведется с закрепленной на броне камере и беспилотника.