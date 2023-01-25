Мобилизация: последние новости на сегодня 25 января 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 25 января 2023, в материале «Рамблера».
Последние группы мобилизованных из Новосибирской области отправились на Украину для участия в боевых действиях. Об этом рассказал губернатор Андрей Травников в своем Telegram-канале.
Он отметил, что последние подразделения покинули полигоны Новосибирской области во вторник, 24 января. До этого солдаты проходили боевое слаживание. Губернатор пожелал российским военнослужащим скорейшего возвращения домой.
Мобилизованные для участия в боях на Украине, добровольцы, а также члены их семей из Забайкалья смогут получать бесплатную юридическую помощь. Проект закона был внесен губернатором и одобрен членами комитета по государственной политике краевого Законодательного собрания. Об этом пишет «МК» со ссылкой на редакцию «МК в Чите».
Как говорится в публикации, бюро по оказанию бесплатной юридической помощи начнет работу в Забайкалье с 1 марта. Планируется, что бюро будет выезжать в районы края для оказания услуг соответствующей категории граждан. Автомобиль для перевозки сотрудников уже найден.
Российские военнослужащие из Петровской области, участвующие в сражениях на Украине, получили новый автомобиль УАЗ. Транспортное средство приобрели сами солдаты и их близкие из села Озерки. Об этом пишет ИА «Регион 64» со ссылкой на главного редактора газеты «Петровские вести» Татьяну Усольцеву.
Она сообщила, что вклад в покупку автомобиля УАЗ также внес фонд социально-культурных инициатив «Мой Петровск», который выделил 100 тысяч рублей. Транспортное средство ждут солдаты 99-го полка, в котором служат мобилизованные, включая семерых военнослужащих из села Озерки. В данный момент автомобиль к месту назначения перегоняют двое солдат — Кирилл Цаплин и Сергей Колесников.