Мобилизация: последние новости на сегодня 25 января 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 25 января 2023, в материале «Рамблера».

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Последние мобилизованные отправились в зону СВО из Новосибирской области

Последние группы мобилизованных из Новосибирской области отправились на Украину для участия в боевых действиях. Об этом рассказал губернатор Андрей Травников в своем Telegram-канале.

Он отметил, что последние подразделения покинули полигоны Новосибирской области во вторник, 24 января. До этого солдаты проходили боевое слаживание. Губернатор пожелал российским военнослужащим скорейшего возвращения домой.

Мобилизованные из Забайкалья смогут получать бесплатную юридическую помощь

Мобилизованные для участия в боях на Украине, добровольцы, а также члены их семей из Забайкалья смогут получать бесплатную юридическую помощь. Проект закона был внесен губернатором и одобрен членами комитета по государственной политике краевого Законодательного собрания. Об этом пишет «МК» со ссылкой на редакцию «МК в Чите».

Как говорится в публикации, бюро по оказанию бесплатной юридической помощи начнет работу в Забайкалье с 1 марта. Планируется, что бюро будет выезжать в районы края для оказания услуг соответствующей категории граждан. Автомобиль для перевозки сотрудников уже найден.

Мобилизованные из Саратова приобрели для однополчан «уазик»

Российские военнослужащие из Петровской области, участвующие в сражениях на Украине, получили новый автомобиль УАЗ. Транспортное средство приобрели сами солдаты и их близкие из села Озерки. Об этом пишет ИА «Регион 64» со ссылкой на главного редактора газеты «Петровские вести» Татьяну Усольцеву.