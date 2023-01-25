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20 минут назад

Стало известно о долгой подготовке Западом Украины к конфликту

Елена Прошина

Соединенные Штаты на протяжении долгого времени обучали украинских военнослужащих ведению боевых действий. Такое заявление сделал бывший государственный секретарь США Майк Помпео в эфире подкаста Fox News, передает РИА Новости.

Стало известно о долгой подготовке Западом Украины к конфликту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вы должны знать, что украинские вооруженные силы обучались в США в течение очень долгого времени», — рассказал он.

Помпео рассказал, что неоднократно бывал на юго-востоке Украины, когда был главой ЦРУ. В то время США помогали силам специального назначения Украины различными способами. Бывший государственный секретарь США не уточнил детали, отметив, что говорить об этом ему запрещено.

Помпео добавил, что жителям Соединенных Штатов следует гордиться: правительство не подвергало их жизни риску, так как американские инструкторы «проделали отличную работу, обучая других защищать свою страну».

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что в Соединенные Штаты прибыли украинские военнослужащие для обучения по использованию зенитно-ракетных комплексов Patriot. Он пояснил, что на подготовку потребуются несколько месяцев. Райдер также указал, что США обучат около сотни украинских специалистов, которые в будущем смогут применять ЗРК Patriot.

Армия,Патрик Райдер,ЦРУ,Пентагон,
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