Песков опроверг утверждения о мобилизации еще 200 тыс. человек

Информация CNN о возможности еще одной волны мобилизации в России недостоверна. Об этом ТАСС заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения американской телекомпании о том, что глава российского государства Владимир Путин якобы рассматривает возможность мобилизации еще 200 тыс. человек.
На вопрос, является ли этот материал CNN настолько же недостоверным, как и появлявшиеся ранее слухи в соцсетях на эту тему, представитель Кремля ответил утвердительно.
"Да. Является", - сказал Песков.
Как ранее сообщила CNN со ссылкой на источники в американских и западных правительственных структурах, якобы есть признаки, что Путин оценивает возможность проведения еще одной волны мобилизации до 200 тыс. человек, которая "может проводиться более тихо, чем первая".
28 октября 2022 года министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту о завершении частичной мобилизации. По словам Шойгу, были призваны 300 тыс. человек, никаких дополнительных заданий в рамках частичной мобилизации не планируется. В конце прошлого года президент РФ также лично опровергал слухи о якобы возможной новой волне мобилизации. По его словам, имеющихся ресурсов военнослужащих достаточно.