Песков опроверг утверждения о мобилизации еще 200 тыс. человек

Информация CNN о возможности еще одной волны мобилизации в России недостоверна. Об этом ТАСС заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения американской телекомпании о том, что глава российского государства Владимир Путин якобы рассматривает возможность мобилизации еще 200 тыс. человек.

Фото: ТАСС ТАСС

На вопрос, является ли этот материал CNN настолько же недостоверным, как и появлявшиеся ранее слухи в соцсетях на эту тему, представитель Кремля ответил утвердительно.

"Да. Является", - сказал Песков.

Как ранее сообщила CNN со ссылкой на источники в американских и западных правительственных структурах, якобы есть признаки, что Путин оценивает возможность проведения еще одной волны мобилизации до 200 тыс. человек, которая "может проводиться более тихо, чем первая".