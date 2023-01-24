США могут передать Киеву до 50 танков Abrams

Кроме того, другой представитель американской администрации добавил, что Пентагон «никогда не снимал танки с повестки дня», но публично указывали на трудности с их поставкой. По их словам, в данный момент Abrams не принесут особой пользы для Украины, так как потребляют авиационное топливо и требуют длинных линий снабжения для обслуживания.