США могут передать Киеву до 50 танков Abrams

Администрация президента США Джо Байдена склоняется к отправке «значительного количества» танков Abrams в Украину. Об этом сообщает Politico.
«Один из двух официальных лиц США заявил, что администрация Байдена рассматривает возможность отправки 30 танков Abrams», – сказано в сообщении.
Кроме того, другой представитель американской администрации добавил, что Пентагон «никогда не снимал танки с повестки дня», но публично указывали на трудности с их поставкой. По их словам, в данный момент Abrams не принесут особой пользы для Украины, так как потребляют авиационное топливо и требуют длинных линий снабжения для обслуживания.
«Танк “Абрамс” – очень сложная техника. Это дорого, на нем трудно тренироваться. У него реактивный двигатель, думаю, около трех галлонов реактивного топлива на милю. Это не самая простая в обслуживании система», – заявил работник Пентагона Колин Каль.
Ранее журнал Spiegel написал, что ФРГ намеревается поставить Украине роту танков Leopard 2A6.