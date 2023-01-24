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9 минут назад

США могут передать Киеву до 50 танков Abrams

Елена Прошина

Администрация президента США Джо Байдена склоняется к отправке «значительного количества» танков Abrams в Украину. Об этом сообщает Politico.

США могут передать Киеву до 50 танков Abrams
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Один из двух официальных лиц США заявил, что администрация Байдена рассматривает возможность отправки 30 танков Abrams», – сказано в сообщении.

Кроме того, другой представитель американской администрации добавил, что Пентагон «никогда не снимал танки с повестки дня», но публично указывали на трудности с их поставкой. По их словам, в данный момент Abrams не принесут особой пользы для Украины, так как потребляют авиационное топливо и требуют длинных линий снабжения для обслуживания.

«Танк “Абрамс” – очень сложная техника. Это дорого, на нем трудно тренироваться. У него реактивный двигатель, думаю, около трех галлонов реактивного топлива на милю. Это не самая простая в обслуживании система», – заявил работник Пентагона Колин Каль.

Ранее журнал Spiegel написал, что ФРГ намеревается поставить Украине роту танков Leopard 2A6.

Армия,Джозеф Байден,Администрация США,Пентагон,
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