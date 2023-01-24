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17 минут назад

В США увеличит производство артиллерийских снарядов на 500%

Елена Прошина

Власти США собираются увеличить производство артиллерийских снарядов на 500% в течение следующих двух лет. Об этом сообщает The New York Times.

В США увеличит производство артиллерийских снарядов на 500%
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Уточняется, что Пентагон инвестирует миллиарды долларов, чтобы восстановить запасы снарядов, которые были потрачены из-за украинского конфликта. Для этого в стране планируют расширение заводов, а также привлечение новых производителей. Как отмечает издание, эти меры являются частью «самых агрессивных усилий по модернизации оборонно-промышленной базы США почти за 40 лет».

До начала СВО в США производили 14400 неуправляемых снарядов ежемесячно, чего было достаточно для нужд армии. После начала поставок военной помощи Украине производство снарядов сначала утроили, а потом дополнительно удвоили. Таким образом, на сегодняшний день в США могут производить более 90 тысяч артиллерийских снарядов в месяц.

Ранее журнал Spiegel написал, что ФРГ намеревается поставить Украине роту танков Leopard 2A6.

Армия,Пентагон,
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