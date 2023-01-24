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45 минут назад

В Европе сравнили значимость Турции и Швеции для НАТО

Lenta.ru

НАТО намного важнее видеть в своем составе Турцию, которая имеет стратегическое положение, чем Швецию, заявил европейский эксперт, бывший глава оппозиционной бельгийской «Народной партии» Мишель Модрикамен. Об этом пишет РИА Новости.

В Европе сравнили значимость Турции и Швеции для НАТО
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Политик напомнил, что Стокгольм тесно сотрудничает с Североатлантическим альянсом. Из-за этого присоединение Швеции к альянсу станет только символической формальностью. Эксперт считает, что при возникновении ситуации, когда надо будет сделать выбор, альянс может оставить Швецию за пределами НАТО.

«В конце концов, Анкара нужна НАТО больше, чем Стокгольм», — сравнил Модрикамен значимость Турции и Швеции для альянса.

21 января в Стокгольме произошла акция со сжиганием священной книги мусульман — Корана. Она была согласована с местными властями и прошла под контролем полиции. В своей речи организатор акции политик Расмус Палудан раскритиковал НАТО, Турцию и президента Реджепа Тайипа Эрдогана, а также продемонстрировал карикатуру на пророка Мухаммеда.

Позже турецкий президент заявил, что Швеции не стоит ждать согласия Анкары по ее заявке в НАТО.

Армия,Расмус Палудан,Мишель Модрикамен,Реджеп Эрдоган,НАТО,
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