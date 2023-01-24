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59 минут назад

СМИ: Руанда обвинила ДР Конго в нарушении воздушного пространства

ТАСС

Правительство Руанды обвинило во вторник соседнюю Демократическую Республику Конго (ДРК) в нарушении своего воздушного пространства конголезским штурмовиком, по которому был открыт огонь. Об этом сообщила руандийская газета The New Times.

"В 17:03 (совпадает с мск - прим. ТАСС) самолет Су-25 из ДРК нарушил воздушное пространство Руанды, - заявила официальный представитель руандийского правительства Иоланда Маколо. - Нынешнее нарушение стало третьим по счету за последние три месяца. Были приняты защитные меры". Руанда требует от ДРК прекратить эти агрессивные действия, добавила она.

Издание передает, что по самолету был открыт огонь. Штурмовик, частично охваченный пламенем, приземлился в аэропорту конголезского города Гома вблизи границы с Руандой. Пожар на его борту был быстро потушен, визуально самолет не получил серьезных повреждений, замечает газета.

С конца 2021 года между Руандой и ДР Конго произошло значительное ухудшение отношений, вызванное активизацией действий на востоке ДРК ополченцев из группировки "Движение 23 марта". Конголезские власти обвиняют Руанду в поддержке этих повстанцев.

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