Нацгвардия США допустила обучение ВСУ применению Abrams

«Я не могу комментировать конкретно ситуацию с танками Abrams, я не участвую в этих обсуждениях, но я знаю, что о чем бы ни просили Нацгвардию с момента начала нашего партнерства с Украиной в 1993 году, мы выполняли все требования в координации с украинской стороной», — этими словами он ответил на вопрос журналистов о готовности Нацгвардии обучать украинских солдат применению танков Abrams в случае их передачи Киеву.