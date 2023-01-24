Нацгвардия США допустила обучение ВСУ применению Abrams

Глава бюро Национальной гвардии Соединенных Штатов генерал Дэниел Хокансон заявил на брифинге, что его ведомство готово удовлетворить любой запрос Киева о помощи в обучении ВСУ работе на западных вооружениях, если он поступит, передает ТАСС.
«Я не могу комментировать конкретно ситуацию с танками Abrams, я не участвую в этих обсуждениях, но я знаю, что о чем бы ни просили Нацгвардию с момента начала нашего партнерства с Украиной в 1993 году, мы выполняли все требования в координации с украинской стороной», — этими словами он ответил на вопрос журналистов о готовности Нацгвардии обучать украинских солдат применению танков Abrams в случае их передачи Киеву.
Хокансон добавил, что еще до начала Россией специальной военной операции представители Национальной гвардии США обучали бойцов ВСУ во Львове, а в настоящее время продолжают обучать их в Германии использованию всего, с чем им может потребоваться помощь. Он назвал очевидным, что его подконтрольное ведомство продолжит оказывать любую запрашиваемую помощь.
Ранее газета The Wall Street Journal, ссылаясь на заявления официальных лиц США, писала, что администрация президента США Джо Байдена склоняется к отправке танков Abrams M1 в Украину, а объявление о поставках может быть сделано уже на этой неделе.