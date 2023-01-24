ФРГ может разрешить Польше отправить танки Украине 25 января

Германия может позволить Польше отправить танки Leopard в качестве военной помощи Украине уже в среду. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

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«Ожидается, что Германия уже в среду даст Польше разрешение на отправку танков Leopard немецкого производства на Украину», – передаёт агентство.

Отмечается, что 24 января Польша запросила официальное разрешение, на что правительство Германии заявило, что ответит с необходимой срочностью.