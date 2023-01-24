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43 минуты назад

ФРГ может разрешить Польше отправить танки Украине 25 января

Елена Прошина

Германия может позволить Польше отправить танки Leopard в качестве военной помощи Украине уже в среду. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

ФРГ может разрешить Польше отправить танки Украине 25 января
Фото: WIkipediaWIkipedia

«Ожидается, что Германия уже в среду даст Польше разрешение на отправку танков Leopard немецкого производства на Украину», – передаёт агентство.

Отмечается, что 24 января Польша запросила официальное разрешение, на что правительство Германии заявило, что ответит с необходимой срочностью.

Ранее телеканал Sky News Arabia сообщил, что президент Соединённых Штатов Джо Байден готов отправить Украине танки Abrams, чтобы тем самым повлиять на позицию Германии по поводу поставок танков Leopard 2.

Армия,Джозеф Байден,
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