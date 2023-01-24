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32 минуты назад

Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 10 секунд ближе к "ядерной полуночи"

ТАССиещё 6

Стрелки на символических "Часах Судного дня", впервые появившихся в 1947 году на обложке американского журнала Bulletin of the Atomic Scientists, переведены на 10 секунд ближе к "ядерной полуночи".

Стрелки "Часов Судного дня" перевели ближе к "ядерной полуночи"
Фото: Bulletin of the Atomic Scientists/Thomas GaulkinBulletin of the Atomic Scientists/Thomas Gaulkin

Как заявила во вторник на пресс-конференции в Вашингтоне президент этого издания Рейчел Бронсон, это означает, что до "точки ядерного апокалипсиса" осталось 90 секунд.

Секунды до апокалипсиса: часы Судного дня могут перевести еще ближе к полуночи

Бронсон отметила, что данное решение принято главным образом в свете ситуации вокруг Украины. По ее словам, "вероятность того, что конфликт может выйти из-под чьего-либо контроля, остается высокой".

Армия,Рейчел Бронсон,
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