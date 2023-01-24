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49 минут назад

Япония и Камбоджа вместе помогут Украине в разминировании

Газета.Ru

Япония и Камбоджа достигли договоренности о том, что будут помогать Украине в ликвидации неразорвавшихся боеприпасов и разминировании. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Япония и Камбоджа вместе помогут Украине в разминировании
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что об этом договорились глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси и министр иностранных дел и международного сотрудничества Камбоджи Прак Сокхон.

Ранее японские власти в рамках помощи Киеву начали курс обучения для украинских саперов. Сообщалось, что украинские саперы пройдут обучение на территории Японии. Токио также отправило несколько специалистов в Польшу, где они также обучают украинских саперов.

20 января сообщалось, что в Камбодже завершились мероприятия по обучению разминированию для 10 сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В ноябре 2022 года инструкторы вооруженных сил Канады начали обучать украинских саперов в Польше.

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