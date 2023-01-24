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47 минут назад

Пригожин объяснил смысл штурма Артемовска бойцами ЧВК

Lenta.ru

Смысл штурма Артемовска (украинское название — Бахмут) заключается в уничтожении самых боеспособных частей Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин, его заявление приводится в Telegram-канале «Пресс-служба Пригожина».

Пригожин объяснил смысл штурма Артемовска бойцами ЧВК
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пригожин отметил, что в то время как ЧВК уничтожает соединения ВСУ, регулярные российские войска высвобождаются для операций на других направлениях.

«Все свои боеспособные части ВСУ отправляют в Бахмут. А ЧВК "Вагнер" их уничтожает, открывая на остальных направлениях оперативные возможности», — объяснил бизнесмен.

Армия,СВО,Евгений Пригожин,
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