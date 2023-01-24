Стало известно о желании России передать Ирану боевые вертолеты

Россия рассматривает возможность продажи боевых вертолетов МИ-28 и КА-52 Ирану. Об этом пишет журнал Newsweek со ссылкой на анализ американского Института изучения войны (ISW).

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Сообщается, что в своем очередном аналитическом отчете ISW опирается на сообщение агентства Tasnim о планах Москвы и Тегерана наладить совместное производство тех же моделей боевых вертолетов. Иранскому изданию стало известно, что руководство Ирана рассматривает возможность приобрести партию вертолетов для военно-морских и сухопутных сил страны, а также для Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Newsweek отмечает, что Россия и Иран и дальше будут укреплять свое сотрудничество в военно-промышленной сфере в качестве меры противодействия санкционной политики США и их союзников. Автор материала также напомнил, что спикер Госдумы России Вячеслав Володин, посетивший с официальным визитом Тегеран 23 января, подчеркнул важность российско-иранского сотрудничества в условиях внешнего давления.

Ранее сообщалось, что во время встречи в Тегеране представители российского и иранского парламентов обсудили реализацию договоренностей в сфере транзита, инвестиций и энергетики.