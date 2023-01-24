Минобороны сообщило об успехах наступления в ДНР в районе Северска

Наступательные действия подразделений Южного военного округа продолжены на Донецком направлении. Армейской авиацией и ракетными войсками нанесено поражение подразделениям 25-й десантно-штурмовой бригады ВСУ недалеко от Северска. Потери противника составили до 50 военнослужащих, бронетранспортер, боевая машина РСЗО «Град» и гаубица «Мста-Б», сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Авиацией и артиллерией Западного военного округа на Купянском направлении нанесено огневое поражение подразделениям 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады терробороны в районах Берестового и Тимковки Харьковской области. Ликвидированы более 40 военнослужащих, бронемашина сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

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Огнем артиллерии Центрального военного округа на Красно-Лиманском направлении нанесено поражение подразделениям 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ у Червоной Дибровы Луганской народной республики (ЛНР) и Серебрянки Донецкой народной республики (ДНР). Ликвидированы более 30 военнослужащих, пять бронемашин, артиллерийская система М-777 и две американские РЛС контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-37.

В результате огня артиллерии и активных действий подразделений Восточного военного округа на Запорожском направлении за последние сутки ликвидированы более 25 военнослужащих 108-й бригады терробороны рядом с Пречистовкой и Новоселкой ДНР, уничтожена самоходная гаубица «Акация», две гаубицы Д-20 и Д-30, сообщил Конашенков.

Артиллерией Воздушно-десантных войск на Херсонском направлении в районе Антоновки уничтожена американская РЛС контрбатарейной AN/ТPQ-50.

Оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировок войск ВС России поражен пункт управления 57-й отдельной механизированной бригады ВСУ и склад ракетно-артиллерийского вооружения возле Новоукраинки и Артемовска ДНР.

Также нанесено поражение 64 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 102 районах, отчитались в Минобороны.

Авиацией ВКС России под Песками-Радьковскими Харьковской области уничтожена самоходная огневая установка украинского ЗРК «Бук-М1».