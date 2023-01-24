Российские средства ПВО сбили десять беспилотников ВСУ за сутки

За минувшие сутки российские средства ПВО сбили десять беспилотников ВСУ, заявили в Минобороны России.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Сбито десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Новочервоное, Золотарёвка Луганской Народной Республики, Никольское Донецкой Народной Республики, Чубаревка, Терноватое, Михайловка Запорожской области, Крынки, Васильевка, Новая Каховка и Князе-Григоровка Херсонской области», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, российские войска уничтожили две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-37.

Также ВС России уничтожили РСЗО «Град» и украинских боевиков на Донецком направлении.