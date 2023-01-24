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16 минут назад

Российские средства ПВО сбили десять беспилотников ВСУ за сутки

RT на русском

За минувшие сутки российские средства ПВО сбили десять беспилотников ВСУ, заявили в Минобороны России.

Российские средства ПВО сбили десять беспилотников ВСУ за сутки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сбито десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Новочервоное, Золотарёвка Луганской Народной Республики, Никольское Донецкой Народной Республики, Чубаревка, Терноватое, Михайловка Запорожской области, Крынки, Васильевка, Новая Каховка и Князе-Григоровка Херсонской области», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, российские войска уничтожили две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-37.

Также ВС России уничтожили РСЗО «Град» и украинских боевиков на Донецком направлении.

Всего с начала проведения спецоперации на Украине было уничтожено 2,9 тыс. беспилотников и 8,1 единиц специальной военной техники.

Армия,СВО,Верховный суд,Минобороны России,
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