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26 минут назад

Появилось видео атаки истребителей НАТО на авиабазу в Дании

Российская Газета

Истребители F-16 ВВС Дании сымитировали атаку на собственную авиабазу Скридструп на юге Ютландии.

Шоу было посвящено 40-летию службы F-16 в Королевских ВВС. Ему предшествовал торжественный облет страны девяткjq истребителей (в масштабах Дании это недолго).

Вернувшись к авиабазе, "боевые соколы" принялись носиться на встречных курсах и предельно малой высоте, активно использую форсаж - о чем свидетельствуют белые снопы пламени из сопел их двигателей. Выглядело это внушительно, ПВО базы не вмешивалась.

General Dynamics F-16 Fighting Falcon - американский легкий истребитель четвертого поколения, аналог российского МиГ-29. Является самым массовым истребителем четвертого поколения - выпущено более четырех тысяч машин, - и стоит на вооружении 25 стран. В международном консорциуме по производству самолетов участвовали две датские компании.

По данным из открытых источников, Королевские ВВС располагают 34 истребителями F-16 модификации АМ и 10 - типа ВМ.

Армия,Видео,НАТО,
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