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25 минут назад

Генсек НАТО призвал альянс подготовить танки для Украины

Lenta.ru

Страны НАТО могут начать подготовку танков Leopard к отправке на Украину, призвал генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам встречи в Берлине с главой минобороны Германии Борисом Писториусом. Его слова приводит РИА Новости.

Генсек НАТО призвал альянс подготовить танки для Украины
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Германия уже заявила, что страны, которые хотят передать танки, уже могут начать подготовку экипажей для них и определить, сколько машин они могут передать, поскольку этот процесс займет некоторое время», — сказал он.

Столтенберг также добавил, что консультации между странами-членами альянса продолжаются. По его мнению, скоро у НАТО будет решение касательно поставок техники Киеву, поскольку «сейчас это необходимо».

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