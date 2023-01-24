ВСУ попытались контратаковать российские войска под Угледаром

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли безуспешные попытки контратаковать российские силы под Угледаром. В итоге украинские войска потеряли не менее 200 человек убитыми и ранеными, сообщает RT в своем Telegram-канале.
Как стало известно телеканалу, 22 и 23 января украинская армия дважды пробовала вести разведку боем и перегруппировывать свои войска в районе данного населенного пункта.
Уточняется, что подразделения 23-го отдельного стрелкового батальона и три батальона 68-й егерской бригады ВСУ при поддержке 3-й танковой бригады стремились помешать обжатию Угледара Вооруженными силами (ВС) России на севере рядом с поселком Водяное и на юге возле населенных пунктов Павловка и Пречистовка.