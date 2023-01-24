Forbes: БМПТ "Терминатор" может стать новым этапом в танкостроении

Российская боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» может стать новым шагом для танкостроения. Об этом пишет Forbes.

Как отмечается в материале издания, «Терминатор» является новым типом бронемашины с несколькими видами вооружения. По мнению автора статьи — технического журналиста Дэвида Хэмблинга — машина может стать следующим этапом в эволюции бронетанковых войск. Отмечается также, что БМПТ хорошо зарекомендовали себя в боях на Украине.

Как пишет обозреватель Forbes, автоматическая пушка «Терминатора» имеет дальность стрельбы в две тысячи метров и может поражать как воздушные цели, так и сухопутные. Кроме того, для уничтожения бункеров и зданий в противотанковом и термобарическом вариантах выпускается тяжелая управляемая ракета «Атака» дальностью до шести тысяч метров.